Lite tra minorenni | in due feriti con un coltello

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Bacoli si è verificata una lite tra due minorenni che ha portato a due persone ferite con un coltello. Le motivazioni sembrano essere di natura sentimentale, ma ancora non sono state ufficialmente confermate. La polizia sta indagando sui fatti e ha sequestrato l’arma utilizzata. Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita.

Ci sarebbero motivazioni sentimentali alla base del litigio tra minorenni avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Bacoli. I carabinieri hanno risposto a una segnalazione del 112 e giunti in via Spiaggia, in prossimità di Marina Grande, hanno trovato due giovani di 16 anni, di Pozzuoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it CCTV leads to arrests in knife attack that killed Tripura student in Dehradun: Police Notizie correlate Napoli, lite tra minorenni finisce a coltellate: due feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Lite tra giovani a Bacoli: cosa è successo Un diverbio legato a questioni sentimentali è degenerato in violenza nel tardo... Leggi anche: Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: CENTO: Lite tra minori nel parcheggio di un market; Cento, lite fra minori nel parcheggio: intervengono Polizia locale e 118; Lite in discoteca per una ragazza. Diciassettenne pestato dal branco. Daspo e denuncia per sette giovani; Accoltellò un sedicenne mentre provava a sedare una lite, minorenne arrestato per tentato omicidio. Lite tra minorenni: in due feriti con un coltelloÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... napolitoday.it Napoli, lite tra minorenni: due ragazzi feriti a coltellate, denunciato 17enne(Adnkronos) – Una lite per motivi sentimentali, un coltello, due ragazzi feriti. È la sintesi di quanto accaduto nel ... cremonaoggi.it Lite in un supermercato di Levico degenera in rissa: un uomo accoltellato, l'altro contuso. https://www.ladige.it/territori/valsugana-primiero/2026/04/26/lite-in-un-supermercato-di-levico-degenera-in-rissa-un-uomo-accoltellato-l-altro-contuso-1.4349996 - facebook.com facebook Lecce, dopo una lite con il fratello, un uomo sparisce nel nulla. Sulle sue tracce i poliziotti delle Volanti che, seguendo segnale telefonico e testimonianze, lo trovano nascosto nei rovi in marina Per fortuna dopo le cure del 118 riabbraccia la famiglia #essercis x.com