Cosa pensa Ilary Blasi della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026 | I figli fuori di casa sono diversi

Ilary Blasi ha commentato la partecipazione della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026, affermando che i figli che vivono lontano da casa sono diversi. Chanel Totti è tra i concorrenti della trasmissione in coppia con Filippo Laurino. La conduttrice tornerà presto su Canale 5 con il Grande Fratello Vip.

Chanel Totti è una delle concorrenti di Pechino Express 2026 in coppia con l'amico Filippo Laurino. Ma cosa pensano della sua prima avventura televisiva i genitori Francesco Totti e Ilary Blasi? Ecco il pensiero della conduttrice, che a breve tornerà su Canale 5 con il Grande Fratello Vip.