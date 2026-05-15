Dopo l’incontro con una rappresentante della famiglia reale, un esperto di educazione ha commentato il comportamento dei figli della principessa, affermando che desideravano accompagnarla. Durante la sessione, è stato osservato come la principessa abbia instaurato un rapporto positivo con i bambini, interagendo con loro attraverso il gioco. L’evento si è svolto in un contesto che coinvolge diverse figure del settore educativo, e le interazioni sono state descritte come particolarmente efficaci e spontanee.

Reggio Emilia, 15 maggio 2026 – “In quest’ora che siamo stati insieme, ha dimostrato una capacità di relazione eccezionale soprattutto con i bambini, con i quali ha giocato magnificamente. Ha una visione di pensiero lungo, pensa che l’educazione dei bambini sia la modalità per costruire un futuro migliore, in una fase storica non semplice. Approccio che ovviamente condivido”. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacaprincipini-gelosi-visita-kate-remida-r5nls360 L’emozione di Francesco Profumo, ex ministro e presidente della Fondazione Reggio Children ieri si mischiava a un’ammirazione sconfinata. Catherine Middleton ha lasciato la sua traccia anche sull’ingegnere e capitano d’azienda, che tra un aneddoto e l’altro traccia un arco che sa di speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesco Profumo (Reggio Children) dopo l’incontro con Kate: “I figli della principessa volevano venire con lei”

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