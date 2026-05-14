Francesco Profumo dopo l' incontro con la principessa Kate | Abbiamo parlato di progetti futuri Tornerà a Reggio Emilia con i suoi bambini
Dopo l'incontro con la principessa Kate, il presidente della Fondazione Reggio Children ha riferito che hanno discusso di progetti futuri e che la principessa tornerà a Reggio Emilia con i suoi bambini. Ha inoltre menzionato che si sono concentrate sulle possibili collaborazioni con la Royal Foundation. La conversazione è durata alcune ore e si è svolta in un clima cordiale. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli di questi accordi o sui contenuti specifici delle conversazioni.
"Abbiamo parlato di possibili relazioni con la Royal Foundation", racconta il presidente della Fondazione Reggio Children. "Ha una grande umanità e una capacità di relazionarsi anche coi più piccoli. È una donna speciale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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