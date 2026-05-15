Francesco Cafiso e la CMR Big Band in concerto al Teatro Modena
La CMR Big Band si esibirà al Teatro Modena in occasione della 23ª edizione di Incontri, una rassegna ideata dall’ex direttore d’orchestra. L’evento si terrà sabato 16 maggio alle 21 e vedrà come ospite speciale il sassofonista Francesco Cafiso, riconosciuto come uno dei rappresentanti del jazz italiano a livello internazionale. Il concerto sarà il primo di una serie di appuntamenti programmati per il 2026, all’interno di questa manifestazione musicale.
CMR Big Band celebra la 23° edizione di Incontri - rassegna ideata dall’indimenticato maestro Cesare Marchini - con Francesco Cafiso, che potremmo definire “ambasciatore del jazz italiano nel mondo”, special guest del concerto 2026 in programma sabato 16 maggio alle ore 21 al Teatro Gustavo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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