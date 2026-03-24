Perugia omaggio a Ornella Vanoni | Lisa Manara e la Perugia Big Band all' auditorium San Francesco al Prato

Sabato 28 marzo alle 21 si terrà un concerto all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia, dedicato a Ornella Vanoni. L’evento vede protagonista Lisa Manara insieme alla Perugia Big Band, che si esibiranno in un omaggio musicale. L’appuntamento è previsto per una serata di musica dal vivo dedicata alla cantante italiana.

Un sabato dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni arriva sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato sabato 28 marzo alle 21. In scena Lisa Manara e la Perugia Big Band, nell’ambito della stagione Sanfra, in un viaggio nella straordinaria carriera dell’artista, tra le più grandi interpreti della musica italiana. Un evento prodotto e realizzato in collaborazione con Jazz Around. “Voice” si presenta come un omaggio raffinato e originale a Ornella Vanoni, personaggio iconico e poliedrico, capace di attraversare epoche, stili e generi musicali con un’eleganza inconfondibile. La sua carriera, che abbraccia oltre sei decenni, rappresenta un patrimonio sonoro di rara ricchezza, e il suo rapporto con il jazz è uno degli aspetti più affascinanti e meno scontati della sua produzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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