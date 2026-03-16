Jazz Up Close al Cinematocasa | nel weekend One Big Band for Two e Qanat Trio in concerto

Nel weekend al Cinematocasa di Palermo si terranno due concerti: One Big Band for Two e Qanat Trio, nell’ambito della seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories. La rassegna, curata da Mimmo Cafiero e promossa dal Cinematocasa diretto da Massimo Di Martino, è realizzata in collaborazione con l’Open Jazz Club.

Prosegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna curata da Mimmo Cafiero e promossa dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club. I prossimi appuntamenti in programma propongono due serate che attraversano prospettive diverse del jazz contemporaneo, tra riletture della tradizione e nuove traiettorie di ricerca sonora. Venerdì 20 marzo (ore 22) saliranno sul palco Nicola Giammarinaro e Gabriele Lomonte con il progetto One Big Band for Two. Il duo riunisce due protagonisti del jazz siciliano: da un lato Giammarinaro, clarinettista di grande esperienza e riconosciuto a livello internazionale; dall’altro Lo Monte, chitarrista tra i più interessanti della nuova generazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in... Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,... Tutto quello che riguarda Jazz Up Close al Cinematocasa nel... Discussioni sull' argomento Mòmostrokes Jazz Orchestra al Count Basie; A San Daniele il concerto Una notte al Cotton Club, protagonista la Trieste Early Jazz Orchestra diretta da Tom Hmeljak; Canzoni per Montalbano: Olivia Sellerio con l’Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa Cecilia; Un disco in omaggio al genio di Miles Davis a cent’anni dalla nascita. La Big Band del Conservatorio è diventata uno dei fiori all'occhiello dell'offerta formativa: oltre alla partecipazione di vari elementi del Dipartimento Classico, gli allievi di Composizione Jazz possono rappresentare le loro composizioni o i loro arrangiamenti. P - facebook.com facebook