Francesca Donato | Alcuni lotti di vaccino Covid causavano più effetti avversi di altri Ue fece cancellare dati - VIDEO
L'ex europarlamentare Francesca Donato ha dichiarato che alcuni lotti di vaccino Covid presentavano un numero superiore di effetti avversi rispetto ad altri. Ha aggiunto che, secondo quanto affermato, l’Unione europea avrebbe fatto cancellare determinati dati relativi ai vaccini. Durante un’intervista con Marcello Foa, ha fornito queste informazioni, senza però specificare le fonti di tali affermazioni o i dettagli tecnici riguardanti i dati eliminati. Nessuna ulteriore precisazione è stata rilasciata in merito.
L'ex europarlamentare Francesca Donato, intervistata da Marcello Foa, ha rivelato alcuni dettagli in merito al vaccino Covid L'ex europarlamentare Francesca Donato, intervistata da Marcello Foa, ha rivelato alcuni dettagli in merito al vaccino Covid: "Erano stati studiati i lotti dei vaccini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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