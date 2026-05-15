Francesca Albanese a La7 | Il giudice Usa ha bloccato le sanzioni ma serve un atto politico L’Europa ha paura di Trump
Durante un intervento televisivo, un’avvocata ha spiegato che un giudice statunitense ha sospeso le sanzioni imposte, ma ha aggiunto che è necessario un intervento a livello politico. Ha anche detto che l’Europa mostra timori nei confronti di un ex presidente degli Stati Uniti. L’avvocata ha ricordato che, nonostante le opposizioni, lei e il suo team hanno deciso di continuare il procedimento giudiziario contro l’ex presidente, confidando nella giustizia.
“ Molti ci scoraggiavano dal portare in giudizio il presidente degli Stati Uniti, ma noi abbiamo creduto fino in fondo nella giustizia “. Sono le parole pronunciate a Piazzapulita (La7) da Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, che spiega il senso politico e personale della decisione con cui il giudice federale Richard Leon, magistrato del Tribunale distrettuale di Washington DC, ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump nei suoi confronti. Un provvedimento che per la giurista rappresenta un primo, importante riconoscimento delle proprie ragioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Francesca Albanese esulta, tribunale federale USA blocca le sanzioni: Vince la libertà di parola
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