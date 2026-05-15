Francesca Albanese a La7 | Il giudice Usa ha bloccato le sanzioni ma serve un atto politico L’Europa ha paura di Trump

Durante un intervento televisivo, un’avvocata ha spiegato che un giudice statunitense ha sospeso le sanzioni imposte, ma ha aggiunto che è necessario un intervento a livello politico. Ha anche detto che l’Europa mostra timori nei confronti di un ex presidente degli Stati Uniti. L’avvocata ha ricordato che, nonostante le opposizioni, lei e il suo team hanno deciso di continuare il procedimento giudiziario contro l’ex presidente, confidando nella giustizia.

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