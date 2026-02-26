la famiglia di francesca albanese ha fatto causa a trump contro le sanzioni del governo usa

La famiglia di Francesca Albanese ha intentato un'azione legale contro le misure adottate dal governo statunitense, coinvolgendo anche figure di rilievo. La causa si concentra sulle sanzioni imposte e le relative implicazioni, portando alla luce questioni di natura legale e amministrativa. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, con il procedimento che prosegue nelle sedi competenti.

La famiglia di Francesca Albanese ha fatto causa al presidente Trump e ad alti funzionari dell’amministrazione Usa, contestando le sanzioni che il governo statunitense le ha imposto per il suo sostegno al perseguimento giudiziario dei leader israeliani e delle aziende internazionali coinvolte nella guerra a Gaza. La notizia è stata diffusa nel giorno in cui la Francia, dopo le polemiche, ha rinunciato a chiedere le dimissioni della relatrice speciale per i palestinesi nei territori occupati. Il ricorso civile, depositato presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, sostiene che l’amministrazione Trump ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

