Francamente a Largo Venue
Il 20 maggio un artista si esibirà a Largo Venue a Roma, dopo aver partecipato al concertone del Primo Maggio e aver tenuto un live in solitaria il 14 maggio a Berlino, città in cui ha vissuto per diversi anni. La data segue le tappe di un tour che ha visto la partecipazione a eventi e concerti in diverse location. L'artista torna a esibirsi nella capitale italiana dopo alcune settimane.
Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue.Una nuova tappa del tour organizzato da OTR Live, che la vede portare dal vivo il suo primo.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Si parla di: Francamente tour 2026: date e biglietti.
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