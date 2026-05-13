Francamente a Largo Venue

Il 20 maggio un artista si esibirà a Largo Venue a Roma, dopo aver partecipato al concertone del Primo Maggio e aver tenuto un live in solitaria il 14 maggio a Berlino, città in cui ha vissuto per diversi anni. La data segue le tappe di un tour che ha visto la partecipazione a eventi e concerti in diverse location. L'artista torna a esibirsi nella capitale italiana dopo alcune settimane.

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Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue.Una nuova tappa del tour organizzato da OTR Live, che la vede portare dal vivo il suo primo.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sacramento Has Another New Arena Plan Notizie correlate Leggi anche: Leo Gassmann a Largo Venue Chiello in concerto a Largo VenueTra i 30 big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Chiello annuncia il suo tour che ad aprile arriverà anche nella Capitale. Si parla di: Francamente tour 2026: date e biglietti. Non c'è davvero niente come una Fit nel nuovo mercato di oggi? Forse sono scarso a cercare su Google, ma sembra proprio così. reddit Dia de los muertos a Largo VenueIl Dia de Los Muertos è senza dubbio una delle feste messicane più conosciute e amate, una celebrazione che riempie case, strade, piazze e cimiteri di allegria e colori. Dia de Los Muertos non celebra ... romatoday.it Roma, a Largo Venue la furia dei Nile nel death metal che sa d’infernoIl titolo del loro ultimo album, uscito appena un mese fa, non è proprio rassicurante: The Underworld Awaits Us All. Letteralmente: gli inferi ci aspettano tutti. Del resto stiamo parlando di una ... ilmessaggero.it