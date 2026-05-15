Frana a Romanoro 40 persone semi isolate
Una nuova frana si è verificata nel territorio di Frassinoro, causando l’isolamento di circa 40 persone che si trovano in condizioni di semi isolamento. Da tempo, questa zona affronta dissesti idrogeologici che hanno compromesso la viabilità locale e coinvolto le abitazioni e le strade della zona. Le autorità sono sul posto per valutare la situazione e avviare le operazioni di messa in sicurezza. La frana ha interessato un’area già soggetta a problemi legati alle condizioni del terreno.
Ancora una frana nel territorio di Frassinoro, da anni alle prese con dissesti idrogeologici che mettono a dura prova viabilità e residenti. Questa volta a cedere è stato il declivio montuoso sopra l’abitato di Romanoro, dove il movimento franoso ha ormai raggiunto un fronte di oltre trenta metri, allargandosi progressivamente verso la zona boschiva sovrastante. Il sindaco Elio Pierazzi ha firmato ieri l’ordinanza di chiusura della strada comunale che conduce verso Pian di Venani, chiedendo contestualmente l’intervento della Protezione civile. "Noi come Comune non abbiamo la disponibilità finanziaria per fare l’intervento", spiega il primo cittadino, evidenziando la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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