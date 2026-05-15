Frana a Romanoro 40 persone semi isolate

Una nuova frana si è verificata nel territorio di Frassinoro, causando l’isolamento di circa 40 persone che si trovano in condizioni di semi isolamento. Da tempo, questa zona affronta dissesti idrogeologici che hanno compromesso la viabilità locale e coinvolto le abitazioni e le strade della zona. Le autorità sono sul posto per valutare la situazione e avviare le operazioni di messa in sicurezza. La frana ha interessato un’area già soggetta a problemi legati alle condizioni del terreno.

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