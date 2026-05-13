Nave da crociera in quarantena a Bordeaux | oltre 1.700 persone isolate per sospetto focolaio di gastroenterite

Una nave da crociera è stata posta in quarantena nel porto di Bordeaux, in Francia, con oltre 1.700 persone a bordo. La decisione è stata presa dopo che durante la traversata si è segnalato un sospetto focolaio di gastroenterite. Durante il viaggio, si è verificato anche il decesso di un passeggero. L’intera quarantena è iniziata martedì sera e riguarda tutti i passeggeri e l’equipaggio presenti a bordo.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Passeggero morto durante il viaggio. Più di 1.700 persone sono state poste in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata martedì sera nel porto di Bordeaux, in Francia, dopo un presunto focolaio di gastroenterite verificatosi durante la traversata. Le autorità sanitarie francesi stanno monitorando la situazione dopo il decesso di un passeggero di 90 anni. Decine di persone con sintomi sospetti. Secondo quanto riferito dai media francesi, circa 50 passeggeri hanno accusato sintomi riconducibili a un’infezione gastrointestinale. Per questo motivo sono stati avviati accertamenti sanitari per verificare l’eventuale presenza di norovirus, virus altamente contagioso che spesso provoca episodi di gastroenterite sulle navi da crociera.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nave da crociera in quarantena a Bordeaux: oltre 1.700 persone isolate per sospetto focolaio di gastroenterite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Focolaio di gastroenterite in crociera: muore uno dei passeggeri a bordo della nave, oltre 1.700 persone in quarantena a BordeauxLa morte di un passeggero di 90 anni, vittima del focolaio di gastroenterite esploso a bordo, ha fatto scattare l’emergenza medica per un’intera nave... Norovirus su nave da crociera: oltre 1.700 persone trattenute a Bordeaux dopo un sospetto focolaioPasseggeri e membri dell’equipaggio della nave Ambition sono stati temporaneamente confinati nel porto francese dopo decine di casi di gastroenterite. Temi più discussi: Hantavirus, i passeggeri della nave da crociera andranno in quarantena?; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite ? shorturl.at/oDzFB x.com Hantavirus su nave da crociera, coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina - reddit.com reddit In Francia più di 1.700 persone sono in quarantena su una nave da crociera dopo una morte per una sospetta gastroenteriteIn Francia più di 1.700 persone state messe in quarantena su una nave da crociera dopo la morte di un passeggero, che aveva 90 anni: le autorità sanitarie ritengono che la morte potrebbe essere stata ... ilpost.it Gastroenterite su una nave da crociera, morto un passeggero: 1.700 in quarantena, ipotesi norovirusOltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio ... ilmessaggero.it