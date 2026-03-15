Una frana sulla strada provinciale 68 ha causato l’isolamento di quindici case a Dolceacqua. L’evento si è verificato a causa di recenti condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la zona. Sul posto sono intervenuti i segnali di emergenza e le squadre di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Un’ondata di maltempo ha colpito la provincia di Imperia, provocando smottamenti e isolando quindici abitazioni a Dolceacqua. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per gestire le emergenze su diverse strade provinciali. La situazione più critica si è registrata sulla strada provinciale 68, dove una frana ha interrotto completamente la carreggiata. Il borgo dei Doria vive un momento di tensione controllata dai soccorritori. Non ci sono feriti segnalati al momento, ma il terreno resta instabile e richiede monitoraggio costante. Il fronte critico: isolamento totale a Dolceacqua. Il cuore dell’emergenza batte sul versante della SP68 nel territorio comunale di Dolceacqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana blocca SP68: 15 case isolate a Dolceacqua

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