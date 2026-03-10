Presentazione del libro Dalla piazza alle armi di Andrea Marino alla Feltrinelli

Domenica 22 marzo 2026, alle ore 11:00, la libreria Feltrinelli di Caserta ospiterà la presentazione del libro “Dalla piazza alle armi” di Andrea Marino. L’evento prevede l’intervento dell’autore e la partecipazione di alcuni lettori interessati. La presentazione si svolgerà nel punto vendita di via Mazzini, con ingresso libero e senza prenotazione.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 22 marzo 2026, alle ore 11:00, la libreria Feltrinelli di Caserta ospiterà la presentazione del volume “Dalla piazza alle armi. Protesta sociale, violenza politica e lotta armata a Napoli durante gli anni di piombo” dello storico e ricercatore Andrea Marino, docente presso l’Università degli Studi di Salerno e pubblicato da Viella Editore. L’evento è organizzato dall’Associazione Paolo Broccoli ODV. All’incontro interverranno autorevoli relatori del mondo accademico: Luigi Caramiello, Ordinario di Sociologia e Processi culturali e comunicativi presso l’Università di Napoli Federico II; Francesco E. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Attuare la Costituzione, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la presentazione del libro di Luigi de Magistris in dialogo con Maurizio De Giovanni

Leggi anche: “Nel silenzio della luce”: alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro

Aggiornamenti e notizie su Presentazione del libro Dalla piazza...

Temi più discussi: Presentazione del libro il cuore affamato delle ragazze; Fueddariu guspinesu: presentazione del libro; Sora Città che Legge: presentazione del libro La femminanza di Antonella Mollicone; Presentazione del libro Isabel Blanco indaga nel dark web.

Essere, non solo apparire: a Milano la presentazione del libro di Agostino Picicco sui social e le relazioni digitaliSabato 14 marzo all’Associazione Amici del Loggione della Scala l’incontro dedicato al volume Essere per esserci. Sui social con testa e cuore ... affaritaliani.it

Ad Asti la presentazione del libro di Sergio Conti Dopo la città delle utopie. Le nuove segregazioni e il malessere urbanoMartedì 10 marzo alle ore 20.45, presso il Nuovo Circolo Nosenzo di via Filippo Corridoni 51 ad Asti, si terrà la presentazione del libro Dopo la città ... atnews.it

Pulixi a Porto Torres, la presentazione del romanzo al liceo x.com

Milannews.it. . Le parole di Davide #Bartesaghi alla presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, dove gli verrà consegnato il premio: “Amico dei Bambini … Un Esempio per loro”. (Via @lorenzodeangelis_ e @antonello__gioia ) - facebook.com facebook