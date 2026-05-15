FOTO Una vita lunga 102 anni | l’abbraccio ad Immacolata

A Volturara Irpina, una comunità si è riunita per celebrare il 102º compleanno di Immacolata Marra. La giornata è stata caratterizzata da momenti di emozione e sentimenti di gratitudine, con amici e parenti che si sono stretti attorno alla festeggiata. La signora Immacolata ha ricevuto abbracci e auguri durante l’evento, che si è svolto in un’atmosfera di calore e vicinanza. La celebrazione ha rappresentato un’occasione per condividere un momento speciale con una donna che ha attraversato più di un secolo di vita.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata carica di emozione e gratitudine quella vissuta a Volturara Irpina, dove la comunità si è stretta attorno alla signora Immacolata Marra in occasione del suo 102° compleanno. Per celebrare questo straordinario traguardo umano e simbolico, il sindaco Marino Sarno e l’Amministrazione Comunale hanno voluto omaggiare la concittadina con una targa commemorativa, segno di affetto, riconoscenza e profondo rispetto da parte di tutta la cittadinanza. Sulla dedica, semplice ma intensa, si legge: “Testimone preziosa di valori autentici e di una vita che continua a donare insegnamenti. Auguri per i tuoi 102 anni”. Parole che racchiudono il significato di una vita lunga oltre un secolo, attraversata da sacrifici, cambiamenti storici e momenti che hanno segnato intere generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Una vita lunga 102 anni: l’abbraccio ad Immacolata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arafta | 81–100. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Sullo stesso argomento Macario festeggia 102 anni dopo una vita passata nei campiÈ stato festeggiato giovedì alla Casa residenza per anziani di Medicina il 102° compleanno di Macario Murino, che ha spento le sue candeline... Riccione festeggia Pierina: la storica bidella compie 102 anni, una vita tra turismo e banchi di scuolaAmata da tutti a scuola, soprattutto dai bambini, Pierina è stata anche la prima donna bartender del Metropol negli anni del boom turistico della...