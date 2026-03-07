Macario festeggia 102 anni dopo una vita passata nei campi

È stato festeggiato giovedì alla Casa residenza per anziani di Medicina il 102° compleanno di Macario Murino, che ha spento le sue candeline circondato dall'affetto di familiari, amici, operatori e ospiti della struttura. Alla festa hanno preso parte la vicesindaca del Comune di Medicina Dilva Fava, la direttrice di Asp Stefania Dazzani, il coordinatore della Cra Paride Lorenzini, che insieme al personale e a tutti i presenti hanno festeggiato questo straordinario traguardo. Per l'occasione la vicesindaca, a nome dell'intera comunità, ha consegnato a Macario la pergamena commemorativa accompagnata da un mazzo di fiori. Macario Murino è nato il 5 marzo 1924 a Oliveto Citra, nel salernitano, e si è trasferito a Medicina nel 1949, insieme alla moglie e alla primogenita Maria.