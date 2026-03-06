Riccione festeggia Pierina | la storica bidella compie 102 anni una vita tra turismo e banchi di scuola

A Riccione, la bidella Pierina ha compiuto 102 anni. È conosciuta da molti cittadini per aver lavorato per anni nelle scuole della città, diventando un punto di riferimento per insegnanti, colleghi e studenti. La sua presenza è sempre stata una costante nelle scuole locali, dove ha trascorso gran parte della vita tra l’attività scolastica e il lavoro nel settore del turismo.

Amata da tutti a scuola, soprattutto dai bambini, Pierina è stata anche la prima donna bartender del Metropol negli anni del boom turistico della riviera La conoscono e amano in molti a Riccione perché per tanti anni è stata la bidella “storica” della città: quella persona di riferimento per insegnanti, colleghi e soprattutto bambini che in lei trovavano, al varcare della soglia dell’edificio scolastico, un volto familiare, un sorriso rassicurante, una presenza costante. Quest’anno la bidella “storica” Pierina Serafini ha festeggiato il traguardo straordinario di 102 anni e per l’occasione l’assessora ai Servizi alla famiglia del Comune di Riccione, Marina Zoffoli, le ha portato gli auguri e il saluto della città. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni. Il Comune la festeggiaLa città di Latina, nei giorni scorsi, ha festeggiato il 102° compleanno di suor Ginetta Pannunzio, presso l’istituto delle Suore Adoratrici del... Pietro Sordillo compie 102 anni: una vita dedicata all’ArmaTempo di lettura: 2 minutill Carabiniere in congedo Pietro Sordillo ha compiuto 102 anni, ricevendo per l’occasione un segno di stima da parte del...