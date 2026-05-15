FOTO Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | 32enne in codice rosso al San Pio

Nella notte a Apice, un giovane automobilista ha perso il controllo della vettura e si è schiantato fuori strada vicino al ristorante Licciardi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il 32enne in codice rosso all’ospedale San Pio. L’incidente ha causato danni all’auto e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte ad Apice, dove un giovane automobilista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del ristorante Licciardi. Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di nazionalità tunisina, classe 1994, alla guida di una Bmw ha perso il controllo della vettura, terminando la sua corsa nella cunetta adiacente al muro di cinta del giardino del locale. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’abitacolo dell’auto, rimasto incastrato dopo l’impatto. Il giovane è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 32enne in codice rosso al San Pio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada ribaltata Sullo stesso argomento Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, feritoCalcinaia (Pisa), 13 aprile 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina a Calcinaia, in via Valdinievole. Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura su via AdriaticaLECCE – Ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada: momenti di paura, nella tarda serata di ieri, lungo via Adriatica, in direzione Torre...