Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada | paura su via Adriatica

Nella serata di ieri, lungo via Adriatica in direzione Torre Chianca, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada. L’incidente ha creato momenti di tensione tra gli automobilisti che transitavano in zona, senza riportare feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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