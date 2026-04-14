Incidente tra auto e motorino a piazza del Teatro | ferita una ragazza | FOTO
Pomeriggio movimentato a piazza Giuseppe Verdi, intorno alle 16,15, quando si è verificato un incidente tra un'auto e un motorino all'incrocio con via Marconi. Una ragazza che si trovava sul motorino è rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
Erano circa le 16,15 quando a piazza Giuseppe Verdi, all'altezza dell'incrocio con via Marconi, è avvenuto un incidente tra un'auto e un ciclomotore. Per cause che sono ancora al vaglio della polizia locale, una vettura e uno scooter di cilindrata 50 sono entrati in collisione. Ad avere la peggio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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