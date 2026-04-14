Incidente tra auto e motorino a piazza del Teatro | ferita una ragazza | FOTO

Pomeriggio movimentato a piazza Giuseppe Verdi, intorno alle 16,15, quando si è verificato un incidente tra un'auto e un motorino all'incrocio con via Marconi. Una ragazza che si trovava sul motorino è rimasta ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.