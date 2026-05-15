FOTO Battipaglia riemerge dal Tusciano il relitto di un carro armato

A Battipaglia è stato ritrovato un carro armato tedesco sommerso nel fiume Tusciano, vicino al ponte della Speranza. La scoperta ha confermato le voci che circolavano da tempo riguardo a un relitto nascosto nella zona. Le autorità locali hanno avviato i controlli per verificare la natura del reperto e le eventuali implicazioni storiche o legali. Il ritrovamento ha attirato l’attenzione di appassionati e residenti, curiosi di conoscere i dettagli di questa scoperta.

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Tempo di lettura: < 1 minuto A Battipaglia la leggenda del carro armato tedesco nascosto sotto il ponte della Speranza ha trovato conferma. Le associazioni Mubat e Avalanche 1943, impegnate da anni nella ricerca sulla Seconda Guerra Mondiale, hanno individuato sul greto del Tusciano i resti di un Panzer IV, uno dei mezzi più diffusi della Wehrmacht. Il primo sopralluogo dello storico Pasquale Capozzolo ha rivelato parti della torretta e dello scafo, in gran parte inglobate nel cemento del ponte. Mancano la cupola del capocarro e alcune protezioni aggiuntive, segno di un danneggiamento già avvenuto all’epoca dei fatti. Le ricerche d’archivio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Battipaglia, riemerge dal Tusciano il relitto di un carro armato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Battipaglia, resti di un carro armato spuntano nel fiume TuscianoLa presenza di un carrarmato risalente alla Seconda Guerra Mondiale sul greto del fiume Tusciano aveva ormai assunto i contorni di una leggenda... Relitto bellico riemerge: il mezzo dello sbarco 1943 tornaUna porzione di veicolo bellico, probabilmente un mezzo anfibio legato alle operazioni dello sbarco alleato del settembre 1943, è riemersa dalle...