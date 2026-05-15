Battipaglia resti di un carro armato spuntano nel fiume Tusciano
A Battipaglia, nel fiume Tusciano, sono stati trovati resti di un carro armato risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta, che sembrava una leggenda metropolitana, è stata confermata attraverso un sopralluogo sul posto. Le carcasse di metallo si trovano a riva, parzialmente immersi nelle acque del fiume. La presenza di questi resti era stata oggetto di voci tra la popolazione locale da tempo, prima di essere verificata ufficialmente.
La presenza di un carrarmato risalente alla Seconda Guerra Mondiale sul greto del fiume Tusciano aveva ormai assunto i contorni di una leggenda metropolitana. Negli anni scorsi, a seguito di una segnalazione della presenza del relitto di un veicolo proprio sotto il ponte della Speranza, le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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