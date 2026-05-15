Battipaglia resti di un carro armato spuntano nel fiume Tusciano

A Battipaglia, nel fiume Tusciano, sono stati trovati resti di un carro armato risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta, che sembrava una leggenda metropolitana, è stata confermata attraverso un sopralluogo sul posto. Le carcasse di metallo si trovano a riva, parzialmente immersi nelle acque del fiume. La presenza di questi resti era stata oggetto di voci tra la popolazione locale da tempo, prima di essere verificata ufficialmente.

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