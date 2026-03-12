Relitto bellico riemerge | il mezzo dello sbarco 1943 torna

Un relitto bellico, presumibilmente un mezzo anfibio utilizzato durante lo sbarco alleato del settembre 1943, è riemerso dalle acque vicino a Laura di Paestum. La scoperta riguarda una porzione del veicolo, che si trova ora sulla spiaggia, visibile dopo essere stata sommersa per decenni. La zona interessata si trova lungo la costa e il ritrovamento ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati.

Una porzione di veicolo bellico, probabilmente un mezzo anfibio legato alle operazioni dello sbarco alleato del settembre 1943, è riemersa dalle acque costiere a Laura di Paestum. La scoperta è stata effettuata da un imprenditore balneare locale che ha condiviso le immagini sui social media, rivelando come il mutamento della linea di costa e l’azione delle correnti marine abbiano riportato alla luce questo frammento storico. Il ritrovamento non si limita a essere una semplice curiosità archeologica, ma rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la stratificazione storica del territorio campano, dove passato e presente si intrecciano in modo complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Relitto bellico riemerge: il mezzo dello sbarco 1943 torna Articoli correlati Relitto di aereo da guerra del 1943 scoperto nei fondali di Brucoli, indizi su missione mai raccontataSotto il velo grigio del Mediterraneo, a circa un miglio dalla punta di Capo Campolato, nei fondali di Brucoli, è emerso un frammento di storia che... Non c’è pace per la mensa. Servizio Caritas contestato prima dello sbarco in centroAREZZO Il comitato dei residenti del centro storico torna a chiedere all’amministrazione comunale di rivedere la scelta sulla nuova sede della mensa... Aggiornamenti e notizie su Relitto bellico Una nave del XV secolo riemerge dalle acque del VietnamUn potente tifone riporta alla luce un relitto dell’inizio dell'Età moderna. Nella zona della città portuale di Hoi An, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, il ciclone tropicale Kalmaegi ha ... avvenire.it Riemerge dopo secoli: il relitto di una nave antica torna alla luce in Vietnam (Video)Le forti mareggiate provocate dal tifone Kalmaegi hanno riportato alla luce sulla spiaggia di Hoi An, in Vietnam, il relitto in legno di un’antichissima nave mercantile. Già lo scorso 12 novembre, ... ilmeteo.it