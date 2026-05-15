forza italia tradisce silvio e le sue radici

Forza Italia ha deciso di votare a favore della legge sul fine vita, facendo un passo che sembra andare contro le posizioni storiche del suo fondatore. Nel 2009, infatti, il partito si opposé alla stessa legge in una vicenda legata al caso Englaro, che aveva suscitato ampie discussioni sull'autonomia decisionale e i diritti individuali. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti e sollevato questioni sulla coerenza delle posizioni del partito rispetto alle sue origini.

Sia detto con il rispetto dovuto a una persona che non è più fra noi, ma è lecito pensare che Silvio Berlusconi si giri nella tomba osservando il cambio di rotta del suo partito sul tema della difesa della vita. Il fondatore di Forza Italia, il 6 febbraio 2009, convocò un Consiglio dei ministri da lui stesso presieduto che approvò un decreto legge per salvare la giovane Eluana Englaro dalla morte per sospensione delle cure di sostegno vitale, alimentazione e idratazione. Sappiamo come andò a finire: l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, uomo di punta della sinistra, si rifiutò di firmare quel decreto «salvavita» ed Eluana morì in tre giorni, non più alimentata e idratata. 🔗 Leggi su Laverita.info

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