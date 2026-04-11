Pier Silvio e Marina Berlusconi convocano Tajani | le nuove regole per rilanciare Forza Italia

Pier Silvio e Marina Berlusconi hanno convocato Antonio Tajani in un incontro presso gli uffici Mediaset di Cologno Monzese. La riunione si è concentrata sulle questioni legate alle strategie e alle regole per il rilancio di Forza Italia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo ai temi trattati o alle decisioni prese durante l'incontro.

Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi si sono incontrati a Cologno Monzese, negli uffici Mediaset, per discutere del futuro di Forza Italia. La nota diffusa a termine parla di un clima "molto positivo" ma in realtà la riunione fiume ha lasciato diversi nodi ancora da sciogliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"Si è concluso dopo quattro ore e mezza l'incontro di oggi tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi, nella...

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoIl panorama politico italiano si trova in una fase di profonda riflessione e riorganizzazione, come testimoniato dall’importante vertice previsto a...

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Vertice Tajani-Marina-Pier Silvio: intesa lontana sul nuovo corso. Resistenze su Costa, Mulè favorito per la pace Leggi qui - https://www.ilriformista.it/vertice-tajani-marina-pier-silvio-intesa-lontana-sul-nuovo-corso-resistenze-su-costa-mule-favorito-per-la-pace - facebook.com facebook

Il leader ricevuto da Marina, Pier Silvio e l’ad Fininvest: scontro sul nome per sostituire Barelli. Ma alla fine la spunta Costa Di @salvini_giacomo x.com