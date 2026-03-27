Le purghe in Forza Italia preparano la discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi

In Forza Italia si registrano cambiamenti a livello di leadership: Stefania Craxi prende il posto di Gasparri come capogruppo al Senato, mentre Marina Berlusconi invita a rinnovare la classe dirigente del partito. Contestualmente, si segnalano purghe interne che sembrano preludere a un nuovo ingresso nel panorama politico della formazione.

Stefania Craxi sostituisce Gasparri come capogruppo al Senato e Marina Berlusconi chiede un rinnovamento della classe dirigente. La slavina post referendum non si ferma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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