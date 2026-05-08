Federica Morena nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani Caserta
Forza Italia Giovani Caserta annuncia la nomina di Federica Morena come nuovo segretario provinciale del movimento giovanile. La decisione segna un cambiamento nell'organizzazione del gruppo, che mira a rafforzare la presenza politica a livello locale. La nomina è stata ufficializzata di recente e rappresenta un passaggio importante per il futuro delle attività del movimento nella provincia.
Forza Italia Giovani Caserta apre una nuova fase organizzativa e politica con la nomina di Federica Morena a Segretario Provinciale del movimento giovanile azzurro.Una scelta che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia Giovani sul territorio provinciale, attraverso un.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Forza Italia Giovani Reggio Calabria, Vincenzo d’Elia è il nuovo coordinatore provincialePassaggio di testimone nelle fila del movimento giovanile di Forza Italia per la provincia di Reggio Calabria: Vincenzo D’Elia è il nuovo...
FI Giovani, Rocco Diglio nuovo segretario provinciale Benevento. Rubano: “Scelta di qualità”Tempo di lettura: 2 minutiRocco Diglio, Presidente del Consiglio Comunale di Pontelandolfo, è stato nominato Segretario Provinciale di Forza Italia...