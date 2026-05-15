Forti temporali sulla città di Bari liquami in mare | vietati bagni a Pane e Pomodoro
Giovedì 14 maggio, la città di Bari ha sperimentato piogge intense e temporali che hanno causato problemi locali. A causa di questi eventi meteorologici, le autorità hanno vietato i bagni sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. L’interruzione delle attività balneari è stata decisa in seguito alla presenza di liquami in mare, rendendo inaccessibile l’area per motivi di sicurezza. Nessuna altra informazione sui danni o sulle eventuali ripercussioni a lungo termine è stata comunicata.
Il tempo un po' pazzo della giornata di giovedì 14 maggio, che ha portato un paio di forti acquazzoni sulla città di Bari, ha provocato lo stop alla balneazione lungo la spiaggia di Pane e Pomodoro.Il provvedimento è stato disposto dal Comune dopo le analisi dell'acqua effettuate da Arpa Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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I temporali in atto sulla pianura romagnola visti da Bertinoro (FC) alle ore 11:45. Attualmente forti rovesci interessano l'area tra Imola, Castel Bolognese, Lugo fino a Ravenna città. Rovesci anche sulle colline del bolognese e pianura orientale. facebook
Giornata instabile e molto ventosa. Rischio di temporali anche forti sulla bassa pianura a cavallo dell'ora di pranzo, poi rovesci possibili ovunque in serata. Info su reggioemiliameteo.it x.com
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