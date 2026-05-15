Forti temporali sulla città di Bari liquami in mare | vietati bagni a Pane e Pomodoro

Giovedì 14 maggio, la città di Bari ha sperimentato piogge intense e temporali che hanno causato problemi locali. A causa di questi eventi meteorologici, le autorità hanno vietato i bagni sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. L’interruzione delle attività balneari è stata decisa in seguito alla presenza di liquami in mare, rendendo inaccessibile l’area per motivi di sicurezza. Nessuna altra informazione sui danni o sulle eventuali ripercussioni a lungo termine è stata comunicata.

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