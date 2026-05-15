A Bari, le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato un guasto alla condotta di scarico, portando al riversamento di liquami in mare nelle vicinanze della spiaggia di Pane e Pomodoro. A causa di questo problema, i servizi di balneazione sono stati sospesi nella zona fino a nuovo avviso. Restano ancora da chiarire le cause precise dell’incidente e i tempi necessari per il ripristino delle condizioni di balneabilità. Le autorità stanno monitorando la situazione e lavorando per risolvere il guasto.

? Domande chiave Cosa ha causato esattamente il riversamento dei liquami in mare? Quando potranno i bagnanti tornare finalmente a Pane e Pomodoro? Come influiranno i rilievi dell'Arpa sulla riapertura della spiaggia? Perché le infrastrutture cittadine non hanno retto l'acquazzone di oggi??? In Breve Guasto condotta Matteotti causa sversamento liquami nella zona fogna bianca. Polizia locale posiziona transenne lungo il litorale in tarda serata. Stabilità del tratto marino garantita per . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, pioggia e guasto alla condotta: stop ai bagni a Pane e Pomodoro

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