Formia-Blockhaus dove passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Venerdì 15 maggio si svolgerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa ciclistica che coprirà 244 chilometri. La corsa partirà da Formia e proseguirà verso la località chiamata Blockhaus, attraversando diverse vie e paesi lungo il percorso. La tappa coinvolge strade di montagna e zone pianeggianti, con la partenza e l’arrivo previsti in punti specifici lungo il tragitto. La gara si svolgerà nell’arco di una giornata, coinvolgendo numerosi ciclisti professionisti.
Venerdì 15 maggio si disputerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 244 km da Formia-Blockhaus. La Corsa Rosa proseguirà la propria avventura con la giornata dal chilometraggio più lungo e che prevedeva il primo arrivo in salita, dopo aver sostenuto ben 4400 metri di dislivello in una giornata che si preannuncia particolarmente complicata e che darà un nuovo volto alla classifica generale, fornendo le prime vere risposte su quali potrebbero essere le gerarchie sulla strada. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 10.45 Dopo 157 km verrà affrontato un GPM di seconda categoria (6,9 km al 6,5% di pendenza media) che condurrà a Roccaraso, poi gli animi si accenderanno per il gran finale: 13,6 km all’8,4% di pendenza media (con punte al 14%) per arrivare ai 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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