Formia-Blockhaus dove passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Venerdì 15 maggio si svolgerà la settima tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa ciclistica che coprirà 244 chilometri. La corsa partirà da Formia e proseguirà verso la località chiamata Blockhaus, attraversando diverse vie e paesi lungo il percorso. La tappa coinvolge strade di montagna e zone pianeggianti, con la partenza e l’arrivo previsti in punti specifici lungo il tragitto. La gara si svolgerà nell’arco di una giornata, coinvolgendo numerosi ciclisti professionisti.

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