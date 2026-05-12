Domani, 12 maggio 2026, si svolgerà la quarta tappa del Giro d’Italia, dopo il primo giorno di riposo e il trasferimento dalla Bulgaria. La corsa partirà da Catanzaro e arriverà a Cosenza, percorrendo un tragitto di 138 chilometri. La tappa attraverserà diversi paesi e vie di entrambe le città calabresi, coinvolgendo i centri abitati lungo il percorso.

L’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada sbarcherà in Italia domani, martedì 12 maggio 2026: dopo il primo giorno di riposo ed il trasferimento dalla Bulgaria, si disputerà la quarta tappa, con partenza da Catanzaro ed arrivo a Cosenza dopo 138 km. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.40 Sarà una tappa totalmente calabrese, che vedrà protagonisti i due capoluoghi e che attraverserà, inoltre, i paesi di Marcellinara, Gizzeria Lido, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo Marina, San Lucido, Cozzo Tunno, La Crocetta, San Fili, San Vincenzo la Costa e Petrozza. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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