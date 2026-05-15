Forbidden fruit anticipazioni al 23 maggio | Lila ottiene una borsa di studio

Forbidden fruit, anticipazioni dal 17 al 23 maggio. Lila ottiene una borsa di studio grazie ai suoi ottimi risultati. Dopo il tracollo finanziario, Halit e i suoi figli si rifugiano a casa di Sitki, l’autista di famiglia, cercando di adattarsi a una vita completamente diversa. La nuova condizione economica mette tutti a dura prova e rende evidente la caduta sociale dell’ex potente imprenditore. Yigit continua a preoccuparsi per Lila. Le telefona per assicurarle il suo aiuto in caso di bisogno e cerca di starle vicino dopo la rottura con Aksel. Tuttavia, la ragazza, ancora ferita e sotto pressione per i problemi economici della famiglia, lo respinge. 🔗 Leggi su 2anews.it

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