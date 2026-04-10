Forbidden fruit, anticipazioni dal 12 al 18 aprile. Lila va a ballare Yigitcolpisce Omer, il ragazzo con cui lei era uscita. Caner confida a Emir di non fidarsi affatto di Nadir. Intanto Ender propone a Yildiz un piano: organizzare un incontro segreto tra Sahika e Nadir per farli fotografare insieme e insinuare dubbi in Halit, così da spingerlo a licenziare Sahika dalla holding. Parallelamente, Nadir suggerisce a Yigit la possibilità di lavorare in un casinò, dove le sue capacità matematiche potrebbero essere molto apprezzate, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. Ender e Yildiz tentano di mettere in pratica il loro piano, ma qualcosa va storto: Nadir non si presenta all’appuntamento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Forbidden fruit, anticipazioni al 18 aprile: Yigit colpisce l’uomo con cui è uscita Lila

Forbidden fruit, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2026: arriva il confronto tra Yigit e LilaNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit.

Forbidden Fruit, anticipazioni 18 marzo: Lila e Yigit continuano a frequentarsi, un nuovo scandalo per YildizScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo...

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«Sahika avrà un piano astuto da mettere in atto!» Nelle nuove puntate della terza stagione di Forbidden Fruit, i colpi di scena si susseguono come mai prima d'ora! Sahika Ekinci, interpretata dall'affascinante Nesrin Cavadzade, si trasforma nella moglie segr - facebook.com facebook

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