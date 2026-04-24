Nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio 2026, le puntate di Forbidden fruit presenteranno nuovi sviluppi e momenti intensi. Tra i protagonisti, Yigit abbandonerà Lila in autostrada, creando una situazione di grande tensione. Gli episodi inediti continueranno a coinvolgere il pubblico con colpi di scena e situazioni imprevedibili, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 25 aprile al 1° maggio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo un gesto avventato di Yigit, che non esiterà ad abbandonare Lila in autostrada dopo una litigata. La serata, iniziata con una cena a sorpresa al ristorante, finirà così per trasformarsi in un vero e proprio incubo per la ragazza. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 25 aprile al 1° maggio. Yildiz diventa sempre più popolare sui social, e finisce per catturare l’attenzione di Selim, che le propone un contratto con la rete televisiva della quale è direttore.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 25 aprile al 1 maggio 2026: Yigit abbandona Lila in autostrada

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