Food & Beverage | Finzi AstraRicerche ‘per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è il luogo in cui sentirsi sé stessi’

Un’indagine condotta da AstraRicerche per Birra Moretti rivela che il 94% degli italiani considera una tavola con amici e birra il luogo in cui può sentirsi se stesso. Nei risultati si evidenzia un aumento dell’interesse per un pasto più semplice e autentico, lontano da formalismi e convenzioni. Lo studio si concentra sui cambiamenti nelle preferenze alimentari e sociali degli italiani, con particolare attenzione alle occasioni di convivialità informale e alla percezione dell’esperienza del pasto.

“Abbiamo recentemente condotto un’indagine per Birra Moretti, cercando di capire come sta cambiando il rapporto tra gli italiani e l’esperienza del pasto: è emerso come stia crescendo la ricerca di una tavola più semplice, autentica e libera da formalismi. All'interno di questo scenario, la birra ricopre un ruolo fondamentale. Quando chiediamo se di fronte a una tavola con gli amici e una buona birra ci si senta liberi di essere sé stessi, il 94% degli italiani ci dice di sì. La birra ricopre un ruolo eccezionale, rappresenta l’essenza dei momenti semplici e autentici”. Sono le parole di Cosimo Finzi, Direttore di AstraRicerche, in occasione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Food & Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è

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