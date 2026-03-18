Una ricerca condotta da Birra Messina evidenzia come l'aperitivo sia diventato un momento importante per i giovani, in particolare tra i membri della Generazione Z, che lo vedono come un’opportunità per condividere la propria personalità e il proprio stile. A Roma, il 18 marzo, è stato sottolineato che questa tradizione sta assumendo un ruolo diverso rispetto al passato, trasformandosi in un'occasione di espressione personale.

Roma, 18 mar. (AdnkronosLabitalia) - L'aperitivo, per gli italiani, non è più solo una pausa o un rito, ma anche un'occasione per esprimere sé stessi, soprattutto tra le nuove generazioni. Per quasi un giovane Gen Z su tre (30%), infatti, scegliere cosa bere diventa un vero e proprio gesto identitario, in cui ogni dettaglio – dal contesto alla bevanda, dal look all'atmosfera – racconta qualcosa di chi siamo. È quanto emerge da una indagine inedita condotta da AstraRicerche per Birra Messina, su un campione di oltre 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 70 anni che sono soliti fare l'aperitivo almeno 2-3 volte al mese, con un focus particolare sulle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Food: ricerca Birra Messina, per Gen Z aperitivo occasione per esprimere se stessi

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