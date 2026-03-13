Fiere Ieg | Ilaria Cicero nuovo global exhibition director della divisione Food&beverage

Ieg-Italian Exhibition Group ha annunciato l’ingaggio di Ilaria Cicero come nuovo global exhibition director della divisione Food&beverage. La sua nomina mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel settore fieristico internazionale, con un particolare focus sullo sviluppo delle fiere dedicate a questo comparto. La società punta su questa figura professionale per consolidare e ampliare la sua offerta nel mercato globale.

Roma, 13 mar. (AdnkronosLabitalia) - Ieg-Italian exhibition group punta su una professionalità di spicco per lo sviluppo italiano e internazionale di un'area centrale del suo business, quella del food&beverage. Ilaria Cicero è il nuovo global exhibition director della divisione Food&beverage di Ieg che ricomprende il grande Sigep world - che valorizza nel mondo le eccellenze della gelateria, pasticceria panificazione artigianali, pizza e caffè, beer&food attraction, bbtech expo, mixology attraction e le manifestazioni estere collegate al food, in Asia e negli Stati Uniti. Già chief executive officer di IegAsia a Singapore, laureata in Giurisprudenza, Ilaria Cicero ha conseguito un Ph.

