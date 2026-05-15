Fontane di Latina al via la manutenzione Quali e quando saranno riparate

Al via un intervento di manutenzione sulle fontane di Latina, che coinvolge sia quelle monumentali che le strutture più moderne. Il Comune ha stipulato un accordo quadro di 18 mesi destinato a interventi di riparazione, pulizia, riqualificazione e riaccensione delle fontane. I lavori sono stati programmati per garantire il ripristino e la corretta funzionalità delle strutture idriche presenti in città. L’operazione si inserisce in un piano più ampio di gestione e manutenzione delle aree pubbliche cittadine.

Manutenzione in vista per le fontane di Latina, sia quelle monumentali sia quelle più moderne. Il Comune di Latina ha predisposto un accordo quadro della durata di 18 mesi per la loro riparazione, pulizia, riqualificazione e rimessa in moto. Le operazioni partiranno dalla prossima settimana, come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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