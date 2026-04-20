Manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini a Bari | aggiudicato accordo da 3 milioni

Dopo circa un anno dall'apertura del bando, è stato assegnato un contratto triennale del valore di tre milioni di euro per la manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini in città. La gara riguarda interventi di riqualificazione e cura delle fontane ornamentali presenti nel territorio comunale. L'accordo permette di avviare interventi periodici di manutenzione e preservazione di queste strutture pubbliche.

Dopo circa un anno dall'avvio del bando, è stata aggiudicata la gara per l'accordo triennale sulla riqualificazione delle fontane ornamentali nella città di Bari. Il servizio è finanziato per circa 3 milioni di euro ed è stato aggiudicato all'impresa Prodon Impianti Tecnologici srl.In cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Ex Lavatoio, dall'esterno si potrà vedere la manutenzione delle barche: aggiudicato il bando per il progettoIl Comune di Cesenatico ha aggiudicato il bando per la progettazione della rigenerazione urbana dell'Ex Lavatoio e dell'area verde di Largo San... Al via piano da 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade provincialiLa Provincia di Pescara avvia un piano da 4 milioni di euro per interventi diffusi in diverse strade. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fontane monumentali del centro di Bari nel degrado: vasche piene di acqua sporca e rifiuti davanti al Petruzzelli; Bari, fontane spente da mesi; Parco ex Fiera alla fase dei collaudi Sopralluogo di Autorità e Comune. GIUSEPPE MARASCO Manfredonia, allarme in Piazza Duomo: calcinacci dal cornicione e fontane nel degrado. Interrogazione urgente in ComuneManfredonia, allarme in Piazza Duomo: calcinacci dal cornicione e fontane nel degrado. Interrogazione urgente in Comune MANFREDONIA – Calcinacci caduti dal cornicione sovrastante la statua di Papa Gio ... statoquotidiano.it Acqua e fango nelle fontane monumentali di Roma a causa delle pioggeUn sovraccarico dell’acquedotto Traiano Paolo ha causato uno sversamento di acqua e fango nelle storiche fontane di piazza Navona e piazza Farnese, oltre che nel Fontanone del Gianicolo rifornite dall ... rainews.it #sistemazioness114 MANUTENZIONE STRADA NAZIONALE SS114 Come vi avevo anticipato nella diretta di sabato, oggi sopralluogo con Anas per programmare interventi di manutenzione sulla strada nazionale Intanto si da una sistemazione tampone per facebook : per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, da oggi lunedì 20 a giovedì 23 Aprile, : da Piscinola ore 20:46 da Centro Direzionale ore 21:16 x.com