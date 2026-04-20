Manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini a Bari | aggiudicato accordo da 3 milioni

Da baritoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo circa un anno dall'apertura del bando, è stato assegnato un contratto triennale del valore di tre milioni di euro per la manutenzione delle fontane monumentali e dei beverini in città. La gara riguarda interventi di riqualificazione e cura delle fontane ornamentali presenti nel territorio comunale. L'accordo permette di avviare interventi periodici di manutenzione e preservazione di queste strutture pubbliche.

Dopo circa un anno dall'avvio del bando, è stata aggiudicata la gara per l'accordo triennale sulla riqualificazione delle fontane ornamentali nella città di Bari. Il servizio è finanziato per circa 3 milioni di euro ed è stato aggiudicato all'impresa Prodon Impianti Tecnologici srl.In cosa.🔗 Leggi su Baritoday.it

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