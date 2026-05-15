Fondi Ue per la difesa perché c’è il braccio di ferro tra Crosetto e Giorgetti

Il governo italiano ha ottenuto circa 14,9 miliardi di euro dai fondi europei destinati alla difesa, su un totale di 150 miliardi disponibili. La somma fa parte di un pacchetto volto ad accelerare investimenti e progetti nel settore. Tuttavia, sono emersi contrasti tra il ministro della Difesa e il ministro dello Sviluppo economico riguardo alla ripartizione e all’utilizzo di queste risorse. La discussione tra i due esponenti si inserisce in un dibattito più ampio sulle priorità e le strategie di impiego dei fondi europei.

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È un braccio di ferro sui fondi per la difesa messi sul piatto dall’ Unione europea quello che vede protagonisti in queste ore due ministri del governo Meloni. Da una parte il responsabile della Difesa Guido Crosetto, esponente di FdI; dall’altra quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega). Giovedì 14 maggio Crosetto ha detto di aver scritto due volte al Tesoro sollecitando una decisione in merito alla possibilità di attingere al fondo dell’Unione europea per l’acquisto di armi (il Safe, Security Action for Europe, lo strumento sostenuto dal bilancio Ue e messo in campo da Bruxelles per rafforzare la capacità di difesa e raggiungere gli obiettivi di spesa militare concordati in sede Nato), aggiungendo che Roma deve confermare entro la fine di questo mese se intende avvalersi del programma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fondi Ue per la difesa, perché c’è il braccio di ferro tra Crosetto e Giorgetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Centro per la famiglia, tutto fermo. Braccio di ferro tra Comune e ditteIl nuovo Centro per le politiche della famiglia di Orvieto scalo che dovrebbe essere collaudato entro giugno secondo le tempistiche previste dal... Braccio di ferro tra Comune e ImpregicoE’ braccio di ferro tra Comune e Impregico, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana (fino al 31 dicembre prossimo) e che, dinanzi alla... Mentre Bruxelles vende il sogno della difesa comune, ottocento miliardi per il piano di Riarmo Ue e centocinquanta miliardi dello strumento Safe, succede una cosa che dovrebbe fermare tutti per un attimo: i governi nazionali si rifiutano di dire alla Commissio x.com La Polonia ha firmato un accordo di prestito per 43,7 miliardi di euro in prestiti per la difesa a basso interesse dell'Unione Europea, assicurandosi nuovi fondi per rafforzare le proprie capacità militari reddit Crosetto sui fondi Ue per la difesa: Ho scritto due volte a Giorgetti, attendo rispostaIl ministro della difesa fa riferimento all'uso dei fondi Safe, che incentivano la fornitura di armamenti da Paesi dell'Unione: C'è tempo fino a fine maggio ... corriere.it Crosetto ha fretta di spendere 14,9 miliardi di euro e cerca Giorgetti: Scritto due volte per usare i fondi Safe, aspetto rispostaIl ministro della Difesa è preoccupato della scadenza imminente dei miliardi di euro richiedibili dal fondo europeo per gli armamenti, ma il Tesoro prende tempo e il settore degli armamenti si agita: ... today.it