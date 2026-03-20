Il nuovo Centro per le politiche della famiglia di Orvieto scalo rimane fermo, con un braccio di ferro tra il Comune e le ditte coinvolte. La struttura, che dovrebbe essere collaudata, non ha ancora completato le fasi finali di realizzazione. Le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo, lasciando il progetto in sospeso. La situazione si trascina senza una data precisa di riavvio.

Il nuovo Centro per le politiche della famiglia di Orvieto scalo che dovrebbe essere collaudato entro giugno secondo le tempistiche previste dal Pnrr, non è stato mai iniziato, ma in compenso lo scontro legale tra il Comune e l’ associazione di imprese che si era aggiudicata l’ appalto si arricchisce di un nuovo capitolo. Entro fine marzo avrebbe dovuto essere completato anche il nuovo asilo di Sferracavallo, ma anche lì i lavori sono indietro dopo che la ditta che si era aggiudicata gli interventi aveva presentato una fidejussione falsa perché era stata emessa da un soggetto estero privo di validità. Nel caso di Orvieto scalo tuttavia non è stato fatto ancora nulla se non la demolizione della vecchia struttura prefabbricata in cui aveva sede la vecchia scuola media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro per la famiglia, tutto fermo. Braccio di ferro tra Comune e ditte

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