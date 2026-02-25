Il Comune ha deciso di decurtare oltre 256mila euro dal canone di Impregico, l’azienda responsabile della raccolta rifiuti, a causa di presunte inadempienze. Impregico ha risposto con un ricorso al Tar, contestando la decisione e sostenendo che le motivazioni siano infondate. La disputa riguarda le modalità di gestione del servizio e le recenti valutazioni economiche. La questione rimane aperta mentre le parti attendono una decisione ufficiale.

E’ braccio di ferro tra Comune e Impregico, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana (fino al 31 dicembre prossimo) e che, dinanzi alla decisione e comunicazione dell’amministrazione di decurtare dalle rate del canone contrattuale da agosto 2025 fino a marzo 2026, la bellezza di oltre 256mila euro per inadempienza, ha presentato ricorso al Tar. All’origine del contendere ci sono inadempienze contestate dal Comune in relazione a lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta sito in zona Brancadoro. Lavori non eseguiti che l’amministrazione ha deciso di svolgere d’ufficio, rivalendosi nei confronti della società gestore del servizio che quelle stesse opere avrebbe dovuto effettuare come da contratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: E’ ancora braccio di ferro tra Fano e cadetta della Fiorini

Si intensifica il braccio di ferro tra Trump e i BricsLe attività militari tra alcuni paesi dei Brics e le potenze occidentali stanno aumentando.

Il mio braccio di ferro contro il MOSTRO del mare!

Temi più discussi: Braccio di ferro tra Pentagono e Anthropic sui rischi legati all’uso militare dell’AI; Sea Watch, il braccio di ferro tra governo e magistrati continua. Piantedosi: Impugneremo le sentenze; Il rigassificatore che divide Piombino. Braccio di ferro tra la nave di Snam e la Regione Toscana; Benzina bloccata a Priolo: il braccio di ferro tra Isab, Lukoil e Ludoil continua (e per poco non manda in tilt la Sicilia).

Meteo – Braccio di ferro tra il flusso atlantico e l’Anticiclone per inizio Marzo, ecco la tendenzaMeteo - Incertezza per inizio Marzo, con Italia contesa tra l'Anticiclone e il flusso atlantico: ecco la tendenza ... centrometeoitaliano.it

Privacy contro trasparenza, braccio di ferro tra Nordio e l’Anm: si accende lo scontro sui fondi al Comitato NoIl dicastero guidato da Carlo Nordio ha giustificato l'istanza richiamando il dovere di piena trasparenza verso la collettività. L'argomentazione centrale ... thesocialpost.it

Nuovo braccio di ferro politico a Genova sul presidio del centro storico tra l’ex assessore della giunta Bucci-Piciocchi Sergio Gambino, oggi nel Gruppo Misto e l'attuale l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi - facebook.com facebook

Messico a ferro e fuoco. Uccisi “El Mencho” e il suo braccio destro. Di Enrique Castro x.com