Ieri intorno alle 13,30 in via Tonale si è verificato un incidente in cui un motociclista ha investito un ciclista di 18 anni. Dopo l'impatto, il conducente della moto si è allontanato senza prestare soccorso, lasciando il luogo dell’incidente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari, che hanno soccorso il giovane ciclista.

Il giovane studente ha chiamato i familiari per informarli dell'accaduto e sul posto è anche arrivata un'ambulanza, oltre a una pattuglia della polizia locale del capoluogo. Il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice verde e per fortuna le sue condizioni non sono serie. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, inoltre, il motociclista sarebbe già stato rintracciato dalle forze dell'ordine. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Con la sua moto investe un ciclista e scappa: incidente in via Tonale

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