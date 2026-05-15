La fondazione ha annunciato un piano che prevede di destinare il 70% dei fondi disponibili a progetti strategici. Questa decisione potrebbe influenzare l’accesso ai finanziamenti per le piccole associazioni locali, che potrebbero trovare più difficoltà a partecipare ai bandi tradizionali. Restano da definire quali nuovi progetti specifici riceveranno la maggior parte delle risorse, mentre le modalità di distribuzione e le priorità verranno comunicate nelle prossime settimane. La riforma mira a indirizzare più fondi verso iniziative considerate di maggior impatto strategico.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai bandi per le piccole associazioni locali?. Quali nuovi progetti strategici riceveranno la maggior parte dei fondi?. Chi deciderà insieme alla Fondazione le direzioni dei futuri finanziamenti?. Perché il nuovo teatro di Santa Chiara è centrale per i giovani?.? In Breve Rendimento capitale 4,82% con patrimonio complessivo di circa 430 milioni di euro.. Erogazioni totali 2025 salite a 7,7 milioni di euro rispetto ai 5,5 previsti.. Direttore Marco Mezzadri punta su progetti come Youth Bank e scuola Cipomo.. Posa prima pietra complesso Santa Chiara prevista per il prossimo 6 luglio.. Il presidente della... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondazione: piano per il 70% dei fondi ai progetti strategici

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What Is a Nonprofit Case for Support | Fundraising Strategy Explained

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