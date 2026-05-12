Sicilia 109 milioni per la ricerca | ok ai 9 progetti strategici

In Sicilia sono stati approvati nove progetti strategici per un totale di 109 milioni di euro destinati alla ricerca. I fondi saranno distribuiti in settori come la medicina e l’esplorazione spaziale, coinvolgendo diverse istituzioni locali e nazionali. Le iniziative puntano a rafforzare le capacità scientifiche e tecnologiche della regione, con un focus su innovazione e sviluppo di competenze specifiche.

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? Punti chiave Quali settori tecnologici riceveranno i fondi per la medicina e lo spazio?. Chi sono le istituzioni coinvolte in questo salto di qualità scientifico?. Come influirà questo investimento sul mercato delle imprese siciliane?. Perché la ricerca deve diventare il motore della crescita regionale?.? In Breve Programma Fesr Sicilia 2021-2027 con valore complessivo di 136 milioni di euro.. Coinvolti enti come Infn, Cnr, Ismett e università di Catania, Messina e Palermo.. Settori finanziati includono medicina di precisione, nanotecnologie, energia e sicurezza alimentare.. Obiettivo di integrare i poli scientifici siciliani nelle reti nazionali ed europee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 109 milioni per la ricerca: ok ai 9 progetti strategici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ricerca e tecnologia, 109 milioni per nove progetti in SiciliaOltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico in Sicilia. Ricerca e innovazione, dalla Regione oltre 109 milioni per nove grandi progetti scientificiOltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per rafforzare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in Sicilia. Argomenti più discussi: Infrastrutture di ricerca in Sicilia: 109 milioni per nove progetti. Ecco la graduatoria definitiva; Ricerca e innovazione, dalla Regione oltre 109 milioni per nove grandi progetti scientifici; Nove progetti, 109 milioni: la Regione finanzia le infrastrutture di ricerca con i fondi europei; Ricerca, 109 milioni di euro per nuovi progetti: pubblicata la graduatoria regionale. Sicilia, 109 milioni per la ricerca scientifica: ecco i nuovi progetti finanziati dalla Regione x.com Infrastrutture di ricerca, la Regione mette sul piatto 109 milioni: ecco la graduatoria definitivaTra i 9 progetti ammessi a finanziamento, uno riguarda l’Università di Palermo. L'assessore Tamajo: Ecosistema dell'innovazione sempre più competitivo ... palermotoday.it