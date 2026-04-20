Messina il piano di Basile | 70 milioni per 45 nuovi progetti

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, domenica sera, è stato presentato il bilancio degli interventi realizzati nella quinta circoscrizione dal 2018. L'incontro si è svolto a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, e ha riguardato un piano che prevede un investimento totale di 70 milioni di euro destinati a 45 nuovi progetti. La proposta è stata illustrata dal responsabile comunale, che ha spiegato le cifre e gli obiettivi dell'iniziativa.

Federico Basile ha presentato domenica sera a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, il bilancio degli interventi strutturali e finanziari portati avanti dal 2018 nella quinta circoscrizione di Messina. Insieme alla candidata alla presidenza Beatrice Belfiore, il candidato sindaco ha illustrato un piano che ha l’impiego di oltre 70 milioni di euro per la realizzazione o l’avvio di 45 progetti volti a trasformare il volto del quartiere, puntando su servizi, sicurezza e nuove infrastrutture. La gestione territoriale come motore di sviluppo economico e sociale. Il modello di decentramento amministrativo adottato dall’attuale gestione punta a trasformare le municipalità in veri e propri centri decisionali con capacità di spesa autonoma.🔗 Leggi su Ameve.eu

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