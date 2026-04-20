Messina il piano di Basile | 70 milioni per 45 nuovi progetti

A Messina, domenica sera, è stato presentato il bilancio degli interventi realizzati nella quinta circoscrizione dal 2018. L'incontro si è svolto a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, e ha riguardato un piano che prevede un investimento totale di 70 milioni di euro destinati a 45 nuovi progetti. La proposta è stata illustrata dal responsabile comunale, che ha spiegato le cifre e gli obiettivi dell'iniziativa.

Federico Basile ha presentato domenica sera a Villa Lina, nella zona di Piazza Alpi, il bilancio degli interventi strutturali e finanziari portati avanti dal 2018 nella quinta circoscrizione di Messina. Insieme alla candidata alla presidenza Beatrice Belfiore, il candidato sindaco ha illustrato un piano che ha l’impiego di oltre 70 milioni di euro per la realizzazione o l’avvio di 45 progetti volti a trasformare il volto del quartiere, puntando su servizi, sicurezza e nuove infrastrutture. La gestione territoriale come motore di sviluppo economico e sociale. Il modello di decentramento amministrativo adottato dall’attuale gestione punta a trasformare le municipalità in veri e propri centri decisionali con capacità di spesa autonoma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, il piano di Basile: 70 milioni per 45 nuovi progetti Notizie correlate Messina, Basile lancia il piano strategico: esperti al lavoroIl candidato sindaco Federico Basile avvia domani, venerdì 10 aprile, alle ore 10, il percorso di definizione del programma amministrativo per il... Messina, il caso dei 513 milioni persi: Scurria attacca BasileIl dibattito a Messina ha preso una piega inaspettata durante l’incontro tenutosi al Palacultura, dove Marcello Scurria ha affrontato i temi cruciali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna della Ultragas C.M. s.p.a.; Piano viabilità per i concerti di Renato Zero al PalaRescifina; Cosa ha chiesto esattamente la Corte dei conti al comune di Messina; Rassegna 14/04/26. Elezioni a Messina, tensioni sul piano di riequilibrio finanziario. Messina, al via il nuovo Piano Urbanistico GeneraleIl Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici comunica l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Messina, tramite avviso pubblico pubblicato s ... strettoweb.com Messina guarda a Reggio Calabria, la proposta di Basile per lo sviluppo condiviso: rafforziamo i trasporti e puntiamo su turismo e culturaProsegue il percorso di costruzione del programma amministrativo 2026-2031 di Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, in vista delle elezioni comunali di Messina del prossimo 24 e 25 ma ... strettoweb.com Sotto lo Stretto di Messina c'è un oceano che non esiste più. E non è una metafora. Sono frammenti fisici, rocce del mantello risalite da 15-20 km di profondità, attraverso fratture ancora attive, ancora in movimento. Lo Stretto di Messina ha sempre avuto la repu - facebook.com facebook #EcceHomo di Antonello da Messina Ultimi due giorni di tempo, sabato 18 e domenica 19 aprile, per ammirare l'opera, acquisita dal @MiC_Italia e destinata al #MUNDA de L'Aquila, esposta in anteprima mondiale in #Senato per gli 80 anni della #Repubbli x.com