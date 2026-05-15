Fondazione Mezzogiorno Ets rinnovato il Cda | Antonio D’Amato confermato presidente

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Mezzogiorno Ets si è riunito giovedì 14 maggio 2026 e ha deciso di confermare alla presidenza Antonio D’Amato, che ricopre il ruolo da diverso tempo. Durante l’incontro, è stato anche approvato il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il periodo 2026-2031. La composizione dell’organo decisionale rimarrà invariata rispetto alle recenti scelte. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del consiglio, che hanno approvato all’unanimità le delibere.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Mezzogiorno Ets, riunito giovedì 14 maggio 2026, ha confermato il cavaliere del lavoro Antonio D’Amato alla presidenza della Fondazione e ha provveduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione per il prossimo quinquennio 2026-2031. La conferma di D’Amato si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’attività istituzionale e progettuale della Fondazione sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno, della competitività del sistema Paese, della cultura e dell’internazionalizzazione. Fanno parte del nuovo Consiglio: Antonio D’Amato (Seda International Packaging Group), Nicola Arnone (Sgam), Francesco Benucci (Unione Industriali Napoli), Mariano Bruno (Deloitte Italy), Rosario Caputo (I. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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