Follie alla guida nel Camposampierese | la Bmw fantasma intercettata dopo un anno di ricerche

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sembrava invisibile, ha raccolto migliaia di euro di multe per infrazioni al Codice della Strada, ma la fetta più importante dei verbali è stata annullata per decadenza dei termini. È durata quasi un anno la caccia della Polizia Locale della Federazione coordinata dal comandante Antonio Paolocci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Il camionista "fantasma" alla guida dell'autoarticolato: via 18 punti dalla patente e scatta la multaEffettivamente stava guidando l’autoarticolato, ma non aveva inserito la scheda tachigrafica e risultava quindi assente.

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