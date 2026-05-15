Follie alla guida nel Camposampierese | la Bmw fantasma intercettata dopo un anno di ricerche

Sembrava invisibile, ha raccolto migliaia di euro di multe per infrazioni al Codice della Strada, ma la fetta più importante dei verbali è stata annullata per decadenza dei termini. È durata quasi un anno la caccia della Polizia Locale della Federazione coordinata dal comandante Antonio Paolocci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Follia alla guida di una Bmw sportiva: causano un incidente con feriti e fuggono a piedi

Il camionista "fantasma" alla guida dell'autoarticolato: via 18 punti dalla patente e scatta la multaEffettivamente stava guidando l’autoarticolato, ma non aveva inserito la scheda tachigrafica e risultava quindi assente.

La polizia tedesca ha confermato che due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che una persona alla guida di un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia shorturl.at/os7MS x.com