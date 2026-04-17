Il camionista fantasma alla guida dell' autoarticolato | via 18 punti dalla patente e scatta la multa

Un camionista è stato multato e ha perso 18 punti dalla patente dopo essere stato sorpreso alla guida di un autoarticolato senza aver inserito la scheda tachigrafica, risultando quindi assente durante il controllo. La violazione è stata accertata dalla polizia stradale, che ha fermato il veicolo e verificato l'assenza del dispositivo di registrazione obbligatorio. La sanzione è stata applicata in conformità alle normative vigenti.