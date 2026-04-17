Il camionista fantasma alla guida dell' autoarticolato | via 18 punti dalla patente e scatta la multa
Un camionista è stato multato e ha perso 18 punti dalla patente dopo essere stato sorpreso alla guida di un autoarticolato senza aver inserito la scheda tachigrafica, risultando quindi assente durante il controllo. La violazione è stata accertata dalla polizia stradale, che ha fermato il veicolo e verificato l'assenza del dispositivo di registrazione obbligatorio. La sanzione è stata applicata in conformità alle normative vigenti.
Effettivamente stava guidando l’autoarticolato, ma non aveva inserito la scheda tachigrafica e risultava quindi assente. Il camionista “fantasma” è stato pizzicato e sanzionato dalla polizia locale: gli sono stati decurtati 18 punti dalla patente che gli è stata sospesa. Inoltre gli è stata.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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